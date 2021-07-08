Uçurtma şenliği

Çınarcık Belediyesi ve Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve her hafta bir telafi programının yer aldığı etkinliklerin birincisi Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, Belediye Başkan Vekili Nizamettin Balkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Savaş , öğretmenler, veliler ve öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak "Telafide Bende Varım" programı kapsamında, öğrencilerimizin, sosyal, duygusal, akademik, sanatsal, sportif, fiziksel gelişimine katkı sağlayacak şekilde her hafta ilçe genelini kapsayan etkinliğin ağustos ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Etkinlikte çocuklar uçurtma ve oyunlar oynadılar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.