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Yalova'nın Çınarcık ilçesi Karpuzdere Mahallesi sahil kesiminde yunus balığı sahile vurdu.

Çınarcık Karpuzdere sahilinde dün akşam saatlerinde ölü yunus karaya vurdu. Yunusu sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar gördü. Ölü yunusun bulunduğu yerden alınması için bölgeye Çınarcık Belediyesi Zabıta ve Veterinerlik ekibi gönderildi. Ölü yunus ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı. Sahilde gezintiye çıkan bir kişi, "Biz buranın sakinleriyiz. Arkadaşımızla gezmeye geldik. Şu manzarayı gördük, çok üzüldük" diye konuştu.

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