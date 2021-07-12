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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Midye çiftlikleri müsilajla mücadelede etkin rol alacak'

DHA

'Midye çiftlikleri müsilajla mücadelede etkin rol alacak'


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Marmara Denizi´nde midye çiftliği kurulması için onaylanan 4 projeden 3´ünün kurulum aşamasında sona gelindiğini belirterek, "Midye çiftlikleri bir filtre görevi görecek ve müsilajla mücadelede de etkin bir rol alacak" dedi.
Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Marmara Denizi´nde Çınarcık ve Armutlu ilçelerinde kurulumu devam eden midye çiftlikleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, çiftliklerde denizlerdeki suyu filtreleyerek, organik atık ve planktonlarla beslenen `Akdeniz midyesi´ yetiştirileceği belirtildi. Marmara Denizi´nde şu an yıllık 10 bin tonluk midye avcılığı faaliyeti yürütüldüğünü belirten Parıldar, "Bizler avcılık yanında da yetiştiricilik anlamında neler yapabiliriz diye bir ön çalışma yaptık. Özellikle çift kabuklulara çok uygun olduğunu tespit ettik. Bu suretle Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz hem de sayın bakanımızın talimatıyla çiftlik çalışmamızı biraz daha derinleştirdik ve Marmara Denizi´nde çift kabuklu canlılarla ilgili yaklaşık 7 tesisin başvurusunu aldık. Başvuruların incelemelerini tamamladıktan sonra şu an 4 proje onaylandı" dedi.
`MİDYENİN MÜSİLAJLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ ROLÜ VAR´
4 projeden 3'ünün ön izinleri alınarak kurulum çalışmalarının sonuna geldiğini ve faaliyete gireceğine belirten Parıldar, "Projelerin tamamlanmasıyla il genelinde yılda 8 bin 900 ton midye üretimi gerçekleştirilecek. Yasak midye avcılığıyla da etkin mücadele yürütüyoruz. Bunların yanında Marmara Denizi´nde canlı hayatının devamı için doğal resif alanları olacağını biliyoruz. Yaklaşık 600 dekarlık bir alanda doğal resif de oluşmuş olacak ve böylelikle canlıların üremesi içinde uygun ortamlar sağlanmış olacak. Son zamanlarda Marmara´mız müsilajla gündeme geldi. Bildiğiniz üzere çift kabuklular, midye, müsilajla mücadele özellikle çok önemli bir yer tutmakta. Midye çiftliklerinde kesinlikle dışarıdan bir besleme yapılmamakta. Doğal ortamda bulunan organik atıkları ve küçük canlıları tüketerek beslenmesini sağlamakta. Bu açıdan da baktığımız zaman midye çiftlikleri ciddi manada Marmara Denizi´nde bir filtre görevi görecek ve müsilajla mücadelede de etkin bir rol alacak. Bu anlamda da Sayın Bakanımız bu manada bizleri ciddi manada destekliyorlar. Bizler de durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Çınarcık ilçesinde kurulan midye çiftliğinde proje yöneticisi olarak görev alan Su Ürünleri Mühendisi Ali Evsen, "Yalova açıklarında kuracakları çiftliklerde yıllık 8 bin 900 ton midye üretilmesi hedefleniyor. Bu çiftliklerde 100 kişiye istihdam sağlanacak. Bunun yan kolları, işlemesi ile birlikte bin kişiye iş sağlanacak. Şu an ki pazar payını düşündüğümüzde yıllık 100 ile 150 milyon lira arasında kent ekonomisine bir katkı olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2021-07-12 12:04:18

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