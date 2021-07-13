Cerrahpaşalılar üçüncü kez buluştu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 92. yılı mezunları, üçüncü kez Yalova'nın Altınova ilçesinde bir araya geldi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden sınıf arkadaşları, üçüncü kez ilçede bir araya geldi. Altınova'nın Tanıtım Projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir tarafından Altınova'ya gelen aralarında profesör, doçent, doktor ve iş adamlarından oluşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 92 mezunları ilk olarak, vefat eden arkadaşları adına 2019 yılında Hersek Lagünü kıyısında oluşturdukları meyve bahçesini ziyaret ederek burada bir süre incelemelerde bulunup kahvaltı yaptılar.

Kahvaltının ardından Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesini gezen misafirlere, geçtiğimiz ay içerisinde hasadı yapılan Mentha piperita ürünün çayı ikram edildi. Ardından 2 kilometrelik Hersek Sahili ve ormanlık alanı gezen Cerrahpaşalılar, daha sonra Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi’ni ziyaret etti. Merkezde Türkiye’nin ilk Dağa Pasaportunun da sahibi olan misafirler, bu yıl da hem hasret giderdiler, hem de güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadılar.

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