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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban kesim yerlerine sıkı denetim

İHA

Kurban kesim yerlerine sıkı denetim

Yalova Altınova Kaymakamlığı Kurban Kesim Yerleri Denetleme Komisyonu, ilçede kurban kesimi yapılacak alanlarda denetimlerde bulundu.
Altınova Kaymakamlığı tarafından kurulan Kurban Hizmetleri Komisyonu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde insan, hayvan ve çevre sağlığı için ilçedeki özel kesim noktalarını denetledi.
Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, Altınova İlçe Müftülüğünden Adem Gür, Altınova Toplum Sağlık Merkezinden Yusuf Ziya Bilgin ile Altınova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Zafer Sert’ten oluşan Altınova Kaymakamlığı Kurban Kesim Yerleri Denetleme Komisyonu, kurban kesim yerlerini denetledi. Ekipler, kurban kesim tesisindeki hayvanların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini de kontrol ettiler. Halkın sağlığını korumak adına gerçekleştirilen denetimlerde, COVID19 salgını ve alınması gereken tedbirler konusunda ilgililere uyarılar yapıldı.
Denetimlerle ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, “Halk ve çevre sağlığı hassasiyeti çerçevesinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin eksiksiz uygulanması için her bayram olduğu gibi bu bayram da kurban kesim yerleri denetlenmektedir. Kurban kesimi için uygun şartlar taşımayan kesim yerlerine izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için Zabıta Amirliğine bağlı ekiplerimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacaktır” dedi.

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