15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na yeni fidanlar

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Yalova’da 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na fidan dikimi töreni gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, “15 Temmuz Şehitleri” anısına, YalovaBursa kara yolu Paşaköy kavşağında geçtiğimiz yıllarda oluşturulan hatıra ormanında gerçekleşen programda, protokol üyeleri çam fidanı dikimi gerçekleştirdi.

Törende ilk fidanı Vali Yardımcısı Ercan Çiçek dikti. Programa İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Jandarma Albay Mustafa Bakçepınar, İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık ve kurum müdürleri katıldı.

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