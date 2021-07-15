Altınova'da şehitlikler ziyaret edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova'da şehitlikler ziyaret edildi

İHA

Altınova'da şehitlikler ziyaret edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anma programı çerçevesinde Altınova ilçesindeki şehitlikler ziyaret edildi.
İlçe protokolü ilk olarak Altınova Hersek’te ardından Tavşanlı Beldesinde bulunan şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin ruhuna dua okudular.
Programlara; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Garnizon Komutan Temsilcisi, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, siyasi parti temsilcileri, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova’da denizde erkek cesedi bulundu Cesedin, 15 gün önce denize atlayan şahsa ait olduğu düşünülüyor
YEREL HABERLER Yalova’da denizde erkek cesedi bulundu Cesedin, 15 ...
Yalovalı Şehitler 15 Temmuz’da unutulmadı
YEREL HABERLER Yalovalı Şehitler 15 Temmuz’da unutulmadı
Yalova'da 15 Temmuz sergisi
YEREL HABERLER Yalova'da 15 Temmuz sergisi
15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na yeni fidanlar
YEREL HABERLER 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na yeni fidanlar
Doğa pasaportu almayan kalmayacak
YEREL HABERLER Doğa pasaportu almayan kalmayacak
Kurban kesim yerlerine sıkı denetim
YEREL HABERLER Kurban kesim yerlerine sıkı denetim
Vali Erol: "Şehit ve gazilerimize minnettarız"
YEREL HABERLER Vali Erol: "Şehit ve gazilerimize minnettarız"
Cerrahpaşalılar üçüncü kez buluştu
YEREL HABERLER Cerrahpaşalılar üçüncü kez buluştu
Altınova itfaiyesinden orman yangını uyarısı
YEREL HABERLER Altınova itfaiyesinden orman yangını uyarısı