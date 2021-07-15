Altınova'da şehitlikler ziyaret edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anma programı çerçevesinde Altınova ilçesindeki şehitlikler ziyaret edildi.

İlçe protokolü ilk olarak Altınova Hersek’te ardından Tavşanlı Beldesinde bulunan şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin ruhuna dua okudular.

Programlara; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Garnizon Komutan Temsilcisi, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, siyasi parti temsilcileri, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.