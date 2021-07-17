Kurban Bayramı’nda tatil için termal tesisler tercih ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban Bayramı’nda tatil için termal tesisler tercih ediliyor

İHA

Kurban Bayramı’nda tatil için termal tesisler tercih ediliyor

9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Yalova’daki termal tesislerde yoğunluk yaşanması bekleniyor.
1 Temmuz itibariyle yeni normalleşme dönemine girilmesi, turizm sektöründe hareketlilik başlatmıştı. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörü 9 günlük bayram tatiliyle nefes almak istiyor. Doluluk oranları yüzde 80’lerde bulunan otellerde bayramda bu rakamın yüzde 90’ları aşması bekleniyor.
Yalova’nın Termal ilçesinde faaliyet gösteren Terma City işletme Müdürü Mustafa Hügül, kademeli gevşetme tedbirleriyle kapalı olan bazı donatıların açılmasının turizmi büyük ölçüde canlandırdığını dile getirerek, “Turizm için önemli olan şehirlerarası yolcu yasağının kalkması ve spa merkezlerinin açılması oldu. Bu turizmi büyük ölçüde canlandırdı. Özellikle bizim gibi termal tesislerin canlanmasında doluluk oranında önemli bir katkıya sahip” dedi.
Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerinde termal tesisleri tercih ettiğini belirten Hügül, “Yüzde 80’lik doluluk oranımızın yüzde 30’luk kısmı yurtdışından. Özellikle Ortadoğu’dan misafirlerimizden burayı tercih ediyor. Diğer yüzde 70’lik oran ise yerli misafirlerimizden oluşmaktadır” ifadesini kullandı.
Öte yandan termal tesislerde tatil yapan turistler ise pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı kaldıklarını ifade etti. Tatilciler, tesislerde bol bol eğlendiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oral, personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Oral, personeliyle bayramlaştı
Şampiyonlardan Başkan Oral’a ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyonlardan Başkan Oral’a ziyaret
Yalovalılar 5 sene öncesi gibi sokaklara indi
YEREL HABERLER Yalovalılar 5 sene öncesi gibi sokaklara indi
600 metrelik Türk bayrağı böyle görüntülendi
YEREL HABERLER 600 metrelik Türk bayrağı böyle görüntülendi
Altınova'da şehitlikler ziyaret edildi
YEREL HABERLER Altınova'da şehitlikler ziyaret edildi
Yalova’da denizde erkek cesedi bulundu Cesedin, 15 gün önce denize atlayan şahsa ait olduğu düşünülüyor
YEREL HABERLER Yalova’da denizde erkek cesedi bulundu Cesedin, 15 ...
Yalovalı Şehitler 15 Temmuz’da unutulmadı
YEREL HABERLER Yalovalı Şehitler 15 Temmuz’da unutulmadı