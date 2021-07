Yalova’da Akköy şehitleri anıldı

Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Akköy Şehitliği’nde anma programı düzenlendi.

Termal ilçesine bağlı Akköy'de 1921 yılında şehit edilen 63 vatandaşın anısına yapılan şehitlik ziyaretinde protokol üyeleri saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Ardından ise protokol üyeleri şehitler anısına yapılan anıt mezarlara karanfil bırakıldı.

Programa Vali Muammer Erol, Garnizon ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Önder Semih Ozangüç, Termal Kaymakam Vekili Hüseyin Sayın, Termal Belediye Başkan Sinan Acar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Genel Meclis Başkanımız Hasan Soygüzel ve Akköy Muhtarı İbrahim Talaybaş da katıldı.

Soygüzel, yaptığı açıklamada, Yalova’nın milli mücadelede çok önemli bir rolü olduğunu belirterek, "1921’deki işgal sırasında Yalova küçük bir ilçe. 36 köyü var. Bu Yunan işgali esnasında 36 köyün tamamının yakıldığını ve her bir köyümüzde şehitler verildiğini biliyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz Akköy Şehitliği sembolik bir mekan yoksa bütün köylerimizde şehitler var. Biz tabii 19 Temmuz’un anlaşılması, Milli Mücadelede Yalova’nın rolünün gelecek kuşaklara aktarılması ve her şeyden önce şehitlerimizin rahmetle minnetle şükranla anılması için bu etkinlikleri yapıyoruz. İnşallah ülkemiz benzer durumlarla asla karşılaşmaz” dedi.

Soygüzel, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Muhtarı İbrahim Talaybaş ise Rum ve Yunan çetelerin köylerindeki insanları bir araya getirerek toplu bir katliam yaptığını anlattı. Talaybaş, bu günlerin kıymetli olduğuna dikkat çekerek “Bu topraklar bu bayrak dedelerimizin canıyla kanıyla ödenerek bu günler bizlere bırakılmış. Biz de elimizden geldiğince vatanımızı milletimizi korumamız gerektiği duygusunu uyandırıyor” ifadelerini kullandı.

