Altınova Kültür Festivali başlıyor

Altınova Belediyesi tarafından bu yıl 14’cüsü düzenlenecek olan Kültür Festivali yoğun bir programla bugün start alıyor.

Festival öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ise, “Burada amacımız eğlenceden çok kültürel olarak değerlerimizi koruyup yaşatabilmektir” dedi. 3031 Temmuz01 Ağustos tarihleri arasında 14’cüsü gerçekleştirilecek olan Altınova Belediyesi Kültür Festivali yarın saat 18:30’da Hersekzade Ahmet Efendi Camisi avlusunda yapılacak dua ile start alacak. Bu yıl Hersek Plajı’nda gerçekleşecek olan festival öncesinde basınla bir araya gelen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral Festival’in amacı ve festival programı hakkında bilgiler verdi. Amacın yöre kültürünü yaşatmak olduğuna dikkat çeken Oral, “Festivalimiz yarın başlıyor. Burada amacımız eğlenceden çok kültürel olarak değerlerimizi koruyup yaşatabilmektir. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Bu süreç içerisinde ülkemizin folkloruna bu yöreye ait Cemal oyununu kazandırdık. Kültür Bakanlığı tarafından bu oyun somut olmayan kültür varlıkları arasına aldı. Bunu sağlayan bu festivaldir. Pandeminin etkisi ile insanlarımız evlere kapanmak zorunda kalmıştı. Bu nedenle geçmiş yıllardan daha kapsamlı bir program yaptık. Festivali bu yıl sahilimizde yapacağız. Bayanlarımıza, gençlerimize yönelik etkinlikler koyduk. Pazar günü sabah 10:00’da Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın katılımı ile bayanlara yönelik üretim merkezinin temelini de atacağız. Merkezi kısa sürede bitirip önümüzdeki sene faaliyete sokacağız. Orası sürekli geliştirilecek bir yer olacak” dedi.

Bu yıl 14. Kez kapılarını açan festivalin pandemi sonrasında halkın stres atıp, eğlenebilmesi amacıyla yoğun şekilde programlandığına değinen Oral, "3031 Temmuz 01 Ağustos tarihleri arasında yoğun bir programla festivalimizi icra edeceğiz. 30 Temmuz 2021 Cuma günü saat 18:30’da Hersekzade Ahmet Paşa Camisi avlusunda Osmangazi, Evliya Çelebi ve ecdadımıza mevlit okuyacağız. Ardından mehteran gösterisi olacak. Saat 20:00’de 14. Kültür Festivalimizin açılışını Hersek Plajı’nda gerçekleştiriyoruz. Saat 20:00’de açılışı yapacak ve burada ki çadırları gezeceğiz. Etkinlik kapsamında Yöresel yemekler, yöresel kıyafetler sergilenecek. Süs Bitkileri Sergisi açılacak. Kadıneli Doğal Ürünler Çarşısı gezilecek. Ayrıca unutulmaya yüz tutan maniler, hikayeler ve halk oyunlarıyla kültürümüzü burada yeniden canlandıracağız.

31 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 11:00’den 23:00’e kadar oyun parkuru faaliyetlerimiz sürecek. Saat 11:00 20 arasında Gençlik Aktivite Alanında bir çok etkinliği gerçekleştireceğiz. 15:00 17:00 arasında ünlü sanatçımız Zeynep Dizdar ücretsiz düzenlenecek kadınlar matinesinde bayanlarımızla buluşacak. Saat 20:30’da ise Ekin Uzunlar, İrem Güral ve Mustafa Ceceli halkımıza bir konser verecekler.

01 Ağustos 2021 Pazar günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile saat 10:00’da Doğal Ürünler Üretim Çarşısı’nın temelini atacağız. Gün boyunca sürecek etkinlikler akşam saat 21:00’de Murat Dalkılıç konseri ile sona erecek” dedi.

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