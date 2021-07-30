Altınova'ya Karadağ’dan kardeş şehir

Yalova’nın Altınova Belediyesi ile Karadağ’ın Tuzi Belediyesi kardeş şehir oldu.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Tuzi Belediye Başkanı Haris Ramoviç'i Altınova’da ağırlıyor. Oral, iki ilçe arasında başlayan dostane ilişkilerin "kardeş şehir" protokolü imzalanmasıyla sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Tuzi Belediye Başkanı Haris Ramoviç de iki ilçe arasındaki ilişkilerin gelecek dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirtti.

Daha sonra iki ilçe arasında "kardeş şehir" protokolü, Metin Oral ve Haris Ramoviç tarafından imzalandı. İmza törenine Altınova Belediyesi 14. Kültür Festivali kapsamında ülkemize gelen yabancı temsilciler ile Altınova Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.

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