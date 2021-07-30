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Öğrencilerden trenle Çınarcık turu

İHA

Öğrencilerden trenle Çınarcık turu

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan “Telafide ben de varım” projesi kapsamında Çınarcık İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan faaliyetlerin üçüncüsü yapıldı.
Çınarcık'a özgü tren ile öğrencilerin şehir turu yaparak ilçenin çevresini tanımaları ve arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirmeleri sağlandı. İlçe Millî Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, "Öğrenciler tren turuna ellerinde Türk bayrakları ile katılarak eğlenceli zaman geçirdiler" dedi.

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