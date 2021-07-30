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Kazada ölen üniversiteli Eda'nın diplomasını babası aldı

DHA

Kazada ölen üniversiteli Eda'nın diplomasını babası aldı


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)- BURSA´da geri manevra yapan kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybeden Eda Müdüroğlu'nun (20) üniversite diploması, babası Bertan Müdüroğlu´na verildi. Diplomayı alırken duygulanan Bertan Müdüroğlu, "Diplomasını keşke kızım kendisi alsaydı" dedi.
Geçen yıl 30 Ağustos'ta, Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta İlhami Bekiroğlu'nun geri manevra yaptığı kamyonet, yokuş aşağı kaydı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine ardından da dedesine aşure götüren Eda Müdüroğlu ile bir evin duvarına çarptı. Duvarla kamyonet arasında sıkışan Müdüroğlu, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan sürücü Bekiroğlu, bir süre sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. İlhami Bekiroğlu sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan Bekiroğlu, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulup, 10 ay tutuklu kalmasının ardından yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.
DİPLOMA BABASINA VERİLDİ
Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Paramedik Bölümü'nde okuyan Eda Müdüroğlu, ölümünden 3 ay önce mezun oldu ancak diplomasını alamadı. Genç kızın babası Bertan Müdüroğlu, 11 ay sonra Yalova Üniversitesi´ne giderek, Eda´nın diplomasını teslim aldı. Diplomayı Termal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Gürkan Erdoğan teslim etti. Bertan Müdüroğlu, kızının diplomasını alırken duygusal anlar yaşadı.
'DİPLOMASINI KEŞKE KENDİSİ ALSAYDI'
Üniversite yetkililerinden kızının diplomasını almak için talepte bulunduğunu ve bunun olumlu karşılandığını anlatan Bertan Müdüroğlu "Allah razı olsun hepsinden. Kendini bilmez bir şoför, SRC belgesi olmadan aşırı bir yükle rampa yukarı mahalle arasında geri doğru kaçırıyor arabayı dikkatsiz bir şekilde, kızımı evle araba arasında sıkıştırıyor. Kızım olay yerinde hayatını kaybetti. Kızım Paramedik Bölümü'nde okuyordu, mezun oldu. Diplomasını keşke kızım kendisi alsaydı" diye konuştu.
Diplomayı öğrencisine verememenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Öğretim Üyesi Gürkan Erdoğan, "Ben de hocası olarak onun hayallerini bundan sonraki öğrencilerime yaşatmak için elimden geleni yapacağım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2021-07-30 16:14:15

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