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Kültür Festivalinde, coşkulu buluşma Eski Başbakan yardımcısı Fikri Işık: "Sabotaj varsa bunun hesabı sorulur"

İHA

Kültür Festivalinde, coşkulu buluşma Eski Başbakan yardımcısı Fikri Işık: "Sabotaj varsa bunun hesabı sorulur"

Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması kapsamında Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Kültür Festivali, başladı.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Altınova Belediye Meclis üyelerinin ev sahipliğinde yapılan 14. Kültür Festivali’nin ilk günü yoğun katılımla renkli görüntülere sahne oldu.
İl ve ilçe protokolü, festivalde tüm kültür çadırlarını gezerek yörelerin birbirinden eşsiz lezzetlerini tadıp, kültürel değerler hakkında bilgi aldılar. Kültür çadırlarının gezilmesinin ardından festivale katılan yörelerin geleneksel halk oyunları sergilendi. 14. kültür Festivali açılışında konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Hersek Sahili’nin Fikri Işık’ın büyük katkıları ile vatandaşların kullanıma açıldığını ifade ederek, “Sağ olsun Sayın Bakanımız her zaman bizim yanımızda olarak bizlere destek verdi, vermeye devam ediyor. Kendisine ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.
Salgın nedeniyle geçen yıl festivalin yapılamadığını ifade eden Başkan Oral, “Türkiye’nin ve Yalova’nın Altın şehri Altınova'mız somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması amacıyla, bizi biz yapan ülkemizin kültür mozaiğini 14. Kez bir araya getiriyor. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan çok güzel görünüyorsunuz. Adeta bin bir çiçeği barındıran harika bir Türkiye bahçesi gibisiniz. Sizlere baktığım zaman sevgi ve saygı ile kenetlenmiş büyük ve güzel bir aile görüyorum. Çeşitli İllerimizdeki yangın ve sel afetleri için geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaralılarımıza Acil şifalar, Şehitlerimize Allah’tan Rahmet diliyorum. Bu akşam buradan Ağaç dikim kampanyasına destek istiyorum. Bu yıl 14.sünü gerçekleştirdiğimiz Kültür Festivali, kardeşlik, dayanışma, saygı ve sevgi içerisinde yaşayan Altınova'mızın, en güzel, en özel tablosudur. Altınova ve çevresi adeta bir yaşam mozaiğidir. Bu mozaik bir arada yaşamaktan mutludur ve kültürlerini paylaşmaktan büyük heyecan duymaktadır. Bu festival birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir. Evet, Türkiye'm güzel bir çiçek bahçesi ise Altınova'm onun en güzel demetidir. Altınova'mız tüm özellikleri ve değerleri ile özellikle de sosyal uyumu ile Türkiye’ye örnek bir şehir. Bundan çok gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Altınova Kültür Festivalinde konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili eski Başbakan yardımcısı Fikri Işık, ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarına değinerek, “Bu konuda sabotaj varsa bunun hesabı sorulur. Yalova ve Altınova güzel bir uyum sağladı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral olunca çok güzel oldu. Tersane yapımında biz şart koştuk. Denize, çevreye, suya, toprağa dokunulmayacak, zarar verilmeyecek dedik. Bugün Altınova Tersanelerinde 35 bin civarında insan çalışıyor, ailelerine rızık götürüyor. Saygın iş adamlarının bütün sorunlarını çözmeye çalıştık. İstanbul, Yalova, İzmit’ten buraya gelen var. Doğaya hassasiyet gösterdiğini gördük. Altınova’da gönül rahatlığıyla denize girilebilir. Bosna Hersek, Yunanistan, Romanya, Mısır, Avazya, Kırımdan, Ceceniz’den, Rusya derinlikten gelenler var. Bizi büyük yapan duygu bu. Asla ayrımcılık yapmayız, pirim vermeyiz. Hata yapan, bireysel olarak öder” diye konuştu.

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