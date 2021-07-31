Kültür Festivali, Mevlitle başladı

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Yalova'nın Altınova Belediyesi 14. Kültür Festivali, Osman Gazi, Evliya Çelebi, Hersekzade Ahmet Paşa ve ecdadımız için okutulan mevlit ile başladı.

Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nde düzenlenen mevlide; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve belediye meclis üyesi, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, MHP İl Başkanı Namık Öz, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, MHP Altınova İlçe Başkanı Serkan Dikyar, Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Hersekzade Ahmet Paşa Camiinde Kur’anı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif okurken, duayı da Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren yaptı. Mevlidin ardından vatandaşlara cami avlusunda mehteran eşliğinde Osmanlı Şerbeti ikram edildi.



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