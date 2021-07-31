Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması kapsamında Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Kültür Festivali, Hersek sahilinde başladı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Altınova Belediye Meclis üyelerinin ev sahipliğinde yapılan 14. Kültür Festivali’nin ilk gününde yöresel çadırlar büyük beğeni topladı. AK Parti Kocaeli Milletvekili eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile birlikte çadırları tek tek dolaştı. Milletvekili Işık, çadırlarda yörelerle ilgili bilgi alarak, vatandaşlar tarafından hazırlanan yiyecek ve içeceklerin tadına baktı. Davetliler, çadırlarda yörelerin birbirinden eşsiz lezzetlerini tadıp, kültürel değerleri hakkında bilgi aldılar. Kültür çadırlarının gezilmesinin ardından festivale katılan yörelerin geleneksel halk oyunları sergilendi.

14. Kültür Festivali’nin ilk gününe AK Parti Kocaeli Milletvekili eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Bosna Hersek Konjic Belediye Başkanı Osman Çatık, Bulgaristan Dve Mogili Belediye Başkanı Boyko Borisov, Karadağ Tuzi Belediye Başkanı Haris Ramoviç ve eşi Vildana Ramoviç, AK Parti il eski Başkanları Yusuf Ziya Öztabak ve Yaşar Demirel, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, MHP Altınova İlçe Başkanı Serkan Dikyar, daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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