Bakan Varank: Devlet-millet el ele verecek, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank: Devlet-millet el ele verecek, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız (2)

DHA

Bakan Varank: Devlet-millet el ele verecek, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız (2)


BAKAN VARANK: GÜN BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜDÜR
Yalova´daki programına devam eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Altınova´da tersaneleri gezdi. Daha sonra Yalova İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi´ni ziyaret eden Bakan Varank, ziyaretin ardından Özyapı Temiz Oda Fabrikası Açılış Töreni´ne katıldı.
Bakan Varank'a AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükmüş, Meliha Akyol, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Atlınova Belediye Başkanı Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar eşlik etti.
'HER AĞACIN, HAYVANIN HAYAT HAKKINI KORURUZ'
Yangınlar nedeniyle oluşan toplumsal duyarlılığı yönlendirmek isteyen provokatörlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Bakan Varank, "Kötülükten, kaostan beslenen hasta ruhlar özellikle sosyal medyada zehir saçıyorlar. Bu provokasyonlara prim vermeyelim. Biz her insanın olduğu gibi her ağacın, her hayvanın, her börtü böceğin hayat hakkını son nefesimize koruruz. Devlet var, hükümet var. Kaos isteyenlerin, nefret tohumu ekenlerin, toplumun vicdanını istismar edenlerin oyunlarına gelmeyiz. Dezenformasyonla, yalan haberlerle toplumun moral durumunu bozmak isteyenler amaçlarına kavuşamayacaklardır. Orman yangınları üzerinden toplumsal kardeşlik hukukumuzu hedef alarak daha büyük yangınları tutuşturmak isteyenleri tanıyoruz. Gün kaos isteyen, gerilim isteyen, kavga ve şiddet isteyenlerin emellerini boşa çıkaracak 85 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberlik günüdür. Bütün yangınları birlik ve beraberlik ruhuyla söndüreceğiz ve sonsuza kadar bir olacağız" dedi.
'TEMİZ ODA'YI ANLATTI
Burada yaptığı konuşmada, temiz oda sistemini de anlatan Bakan Varank, "Temiz oda dediğimiz şey aslında, içinde bulunan kişileri ve aletleri kötü kokudan, tozdan ve mikro-organizma gibi parçacıklardan koruyan hijyenik bir sistem. Burada, odadaki sıcaklık, basınç, gürültü ve hava hareketliliği konularında uymanız gereken çok sert uluslararası standartlar var. Dolayısıyla bu sektör çok hassas ve yüksek teknolojili bir alan. Bu sistemler hastanelerde, laboratuvarlarda, ilaç üretimi yapılan tesislerde ve savunma sanayiinde sıklıkla kullanılıyor. İşte bu fabrikada temiz oda sistemlerinde kullanılan malzemelerin imalatını ve montajı yapılıyor. Türkiye olarak, temiz oda malzemelerinde maalesef ithalat oranımız yüksek. Bu yüzden, firmamız ilk olarak bu oranı düşürmeyi hedeflemiş durumda. İkinci ve esas hedef ise, ihtiyacımızı karşıladıktan sonra ihracatçı konumuna geçmek" dedi.
'ÜLKEMİZ İNŞAAT MALZEMELERİNDE ULUSLARARASI PİYASALARDA REKABET EDİYOR'
İnşaat sektörüne değinen Bakan Varank, "İnşaat kendisine bağlı 200´den fazla alt sektörü ile üretim yapan büyük ve önemli bir sektör. Türkiye ekonomisin büyüme performansına yaptığı katkı dikkate alındığında, lokomotif sektörlerden bir tanesi. Türkiye´de çalışan nüfusun yüzde 9´u bu alanda istihdam ediliyor. 2020 yılı rakamlarına göre, inşaat sektörü cirosu 627 milyar lira ile tüm sektörlerin yüzde 7´sini temsil ediyor. Ülkemiz inşaat malzemelerinde iç talebi karşılamanın yanı sıra uluslararası piyasalarda da başarı ile rekabet ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak inşaat malzemeleri sektörünün dünyadaki pozisyonunu geliştirmesi adına firmalarımıza önemli destekler sağlıyoruz. Bugüne kadar KOSGEB, bu alanda üretim yapan 12 bin 280 işletmeye 153 milyon lira destek verdi. Kalkınma ajansları aracılığıyla 574 projeye 875 milyon lira kaynak aktardık. Yine TÜBİTAK aracılığıyla son 19 yılda sektörün yürüttüğü Ar-Ge projelerine 331 milyon lira destek sağladık. Bütün bu destekler, bir taraftan firmalarımızda Ar-Ge kültürünü pekiştirirken, diğer taraftan da rekabetçi kalabilmelerinin teminatı oluyor" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Yalova / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN, Özgür YILDIZ
2021-08-01 16:55:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Varank, Altınova Yöresel Ürünler Merkezi’nin temelini attı
YEREL HABERLER Bakan Varank, Altınova Yöresel Ürünler Merkezi’nin ...
Bakan Varank dünyanın en büyük gemisine ilk kaynağı yaptı
YEREL HABERLER Bakan Varank dünyanın en büyük gemisine ilk kaynağı ...
Bakan Varank: Devlet- millet el ele verecek, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız
YEREL HABERLER Bakan Varank: Devlet- millet el ele verecek, bu zor ...
Yöresel çadırlar büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Yöresel çadırlar büyük beğeni topladı
Kültür Festivali, Mevlitle başladı
YEREL HABERLER Kültür Festivali, Mevlitle başladı
Kültür Festivalinde, coşkulu buluşma Eski Başbakan yardımcısı Fikri Işık: "Sabotaj varsa bunun hesabı sorulur"
YEREL HABERLER Kültür Festivalinde, coşkulu buluşma Eski Başbakan ...
Altınova’da konserler ertelendi
YEREL HABERLER Altınova’da konserler ertelendi
Kazada ölen üniversiteli Eda'nın diplomasını babası aldı
YEREL HABERLER Kazada ölen üniversiteli Eda'nın diplomasını babası ...
Vefat eden kızının diplomasını aldı
YEREL HABERLER Vefat eden kızının diplomasını aldı
Öğrencilerden trenle Çınarcık turu
YEREL HABERLER Öğrencilerden trenle Çınarcık turu
Altınova'ya Karadağ’dan kardeş şehir
YEREL HABERLER Altınova'ya Karadağ’dan kardeş şehir