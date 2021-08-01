Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank'ın açılışını yaptığı fabrika temiz oda sistemlerinde ithalatı azaltmayı hedefliyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye olarak temiz oda malzemelerinde maalesef ithalat oranımız yüksek. Bu yüzden firmamız ilk olarak bu oranı düşürmeyi hedeflemiş durumda" "Cari açığın yüksek olduğu sektörlerde yapılan yatırımlara büyük önem veriyoruz" "Kalkınma ajansları aracılığıyla 574 projeye 875 milyon lira kaynak aktardık. Yine TÜBİTAK aracılığıyla son 19 yılda sektörün yürüttüğü Ar-Ge projelerine 331 milyon lira destek sağladık. Bütün bu destekler, bir taraftan firmalarımızda Ar-Ge kültürünü pekiştirirken, diğer taraftan da rekabetçi kalabilmelerinin teminatı oluyor"

İHA

Bakan Varank'ın açılışını yaptığı fabrika temiz oda sistemlerinde ithalatı azaltmayı hedefliyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye olarak temiz oda malzemelerinde maalesef ithalat oranımız yüksek. Bu yüzden firmamız ilk olarak bu oranı düşürmeyi hedeflemiş durumda" "Cari açığın yüksek olduğu sektörlerde yapılan yatırımlara büyük önem veriyoruz" "Kalkınma ajansları aracılığıyla 574 projeye 875 milyon lira kaynak aktardık. Yine TÜBİTAK aracılığıyla son 19 yılda sektörün yürüttüğü Ar-Ge projelerine 331 milyon lira destek sağladık. Bütün bu destekler, bir taraftan firmalarımızda Ar-Ge kültürünü pekiştirirken, diğer taraftan da rekabetçi kalabilmelerinin teminatı oluyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova’da hastanelerde, laboratuvarlarda, ilaç üretimi yapılan tesislerde ve savunma sanayiinde sıklıkla kullanılan temiz oda sistemleri üretilecek fabrikanın açılışını yaptı. Türkiye'nin temiz oda malzemelerinde ithalat oranının yüksek olduğunu belirten Bakan Varank, cari açığın yüksek olduğu sektörlerde yapılan yatırımlara büyük önem verdiklerini vurguladı.
Bir dizi etkinliğe katılmak için Yalova’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Özyapı Temiz Oda Sistemleri Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi. Varank, açılışta yaptığı konuşmada orman yangınları üzerinden toplumsal kardeşlik hukukunun hedef alındığını dile getirdi. Toplum içinde daha büyük yangınların tutuşturulmak istediğini kaydeden Varank, “Gün kaos, gerilim, kavga ve şiddet isteyenlerin emellerini boşa çıkaracak, 85 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberlik günüdür. Bütün yangınları birlik ve beraberlik ruhuyla söndüreceğiz” diye konuştu.
Açılışı yapılan fabrikaya da değinen Varank, temiz odanın içinde bulunan kişileri ve aletleri kötü kokudan, tozdan ve mikroorganizma gibi parçacıklardan koruyan hijyenik bir sistem olduğunu belirtti. Varank, bu odalarda sıcaklık, basınç, gürültü ve hava hareketliliği konularında uyulması gereken çok sert uluslararası standartlar olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:
“Dolayısıyla bu sektör çok hassas ve yüksek teknolojili bir alan. Bu sistemler hastanelerde, laboratuvarlarda, ilaç üretimi yapılan tesislerde ve savunma sanayiinde sıklıkla kullanılıyor. İşte bu fabrikada temiz oda sistemlerinde kullanılan malzemelerin imalatı ve montajı yapılıyor. Türkiye olarak temiz oda malzemelerinde maalesef ithalat oranımız yüksek. Bu yüzden firmamız ilk olarak bu oranı düşürmeyi hedeflemiş durumda. İkinci ve esas hedef ise ihtiyacımızı karşıladıktan sonra ihracatçı konumuna geçmek. Tabii, mahiyeti itibarıyla bu malzemeler sürekli ArGe’ye ihtiyaç duyan ve teknolojik açıdan geliştirilmesi gereken ürünler. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de ayakta kalabilmenin yolu, rekabetçiliğin temel unsuru olan ArGe ve inovasyondan geçiyor. Bu yüzden firma yetkililerine fabrika bünyesinde hızlıca bir ArGe merkezi kurmalarını tavsiye ediyorum.”
Cari açığın yüksek olduğu sektörlerde yapılan yatırımlara büyük önem verdiklerini anlatan Varank, bu fabrika yatırımı için teşvik belgesi ve önemli destek sağladıklarını ifade etti. Varank, inşaat sektörünün Türkiye nüfusunun yüzde 9’unu istihdam ettiğini anlattı. 2020 yılı rakamlarına göre inşaat sektörü cirosunun 627 milyar lira ile tüm sektörlerin yüzde 7’sini temsil ettiğini kaydeden Varank, sektörünün dünyadaki pozisyonunu geliştirmesi adına firmalara önemli destekler sağladıklarını kaydetti. Bugüne kadar KOSGEB’in bu alanda üretim yapan 12 bin 280 işletmeye 153 milyon lira destek verdiğini kaydeden Varank, şöyle konuştu:
“Kalkınma ajansları aracılığıyla 574 projeye 875 milyon lira kaynak aktardık. Yine TÜBİTAK aracılığıyla son 19 yılda sektörün yürüttüğü ArGe projelerine 331 milyon lira destek sağladık. Bütün bu destekler, bir taraftan firmalarımızda ArGe kültürünü pekiştirirken, diğer taraftan da rekabetçi kalabilmelerinin teminatı oluyor. Tabii bizim asıl önemsediğimiz firmalarımızın ArGe kültürünü içselleştirmeleri. Bu bağlamda kendi bünyelerinde kurdukları ArGe ve Tasarım Merkezlerini destekliyoruz. Bakınız bugün inşaat malzemelerinde endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve mimarlık alanlarında ArGe faaliyeti yürüten firmalarımıza ait 8 ArGe Merkezi ve 14 Tasarım Merkezi bulunuyor. Şüphesiz bütün bu ArGe destekleri ve çalışmaları, yapı malzemeleri sektörünün dünyadaki pozisyonunda kaldıraç görevi görüyor.”
Milli Teknoloji Hamlesi ışığında bütün sektörlerde atılımlara devam ettiklerine vurgu yapan Varank, gemi inşa sanayiinin gelişimini de takip ettiklerini ifade etti. Türkiye’de bulunan 84 faal tersanenin 30’unun Altınova’da yer aldığını belirten Varank, bu tersaneler için toplamda 2.7 milyar liralık sabit yatırım öngörüsünde sahip 23 teşvik belgesi düzenlediklerini dile getirdi. Varank, 2020 yılında bu tersanelerden yapılan ihracatın 462 milyon dolara ulaştığını dile getirerek, “Öyle ki, Yalova’nın ihracatının yüzde 88’ini bu tersaneler oluşturuyor. Tersaneler istihdam noktasında da il ekonomisine çok büyük katkı sunuyor. Bu tesislerden 26 binin üzerinde vatandaşımız evine ekmek götürüyor” diye konuştu.
Yalova’da kimya, turizm ve süs bitkileri alanlarında da önemli gelişmeler kaydedildiğini anlatan Varank, şunları kaydetti:
“Bu bağlamda biz de Bakanlık olarak bu yüksek potansiyelin faydaya dönüştürülmesi noktasında adımlarımızı hızlandırıyoruz. Derdimiz Yalova’nın hak ettiği noktalara gelmesi. Üç büyük şehrin kavşağında yer alan Yalova’yı yatırımcıların cazibe merkezi haline getirmek. Bizden önce OSB’si olmayan bu şehrin şu anda 5 tane OSB’si var. Sanayi sitesi var. Teknoloji Geliştirme Bölgesi var. ArGe Merkezleri var, Tasarım Merkezleri var. Doğu Marmara Kalkınma Ajansımız tarafından sağlanan altyapılar var. Bakınız, Yalova’nın en büyüklerinden olan DoWAksa sağladığımız proje bazlı teşvik ile tereddütsüz bir şekilde 535 milyon dolarlık karbon elyaf yatırımı yapıyor. Bu yatırım tamamlandığında 400’den fazla kişiye ekmek kapısı olacak. 2023 yılına kadar kapasiteyi 13 bin 400 tona çıkaracak olan DowAksa karbon elyaf alanında dünya pazarının yüzde 10’una sahip olacak. Yine Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı Holding, Yalova İMES Makine İhtisas OSB’de 500 dönümlük dev bir yatırıma başlama kararı aldı. 1 milyar liralık yatırımla kurulacak bu tesis yan sanayisiyle birlikte 2 bine yakın istihdam sağlayacak. İşte bütün bunlar, bu yatırımlar nasıl oluyor biliyor musunuz? Yatırımcı dostu olmakla, onların derdiyle dertlenmekle oluyor. Yatırımcılara gereken değeri vermekle, onların ihtiyaç duyduğu altyapıyı sağlamakla oluyor. Sanayiciye planlı alanlar sunan OSB’ler ve lojistik imkanları geliştiren Osmangazi Köprüsü ile oluyor. İşte tüm bu yatırımlarla birlikte reform gündeminden de hiçbir zaman kopmuyoruz.”
Ardından Bakan Varank, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol ve protokol üyeleriyle fabrikanın açılış kurdelesini kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Varank: Devlet-millet el ele verecek, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Devlet-millet el ele verecek, bu zor ...
Bakan Varank, Altınova Yöresel Ürünler Merkezi’nin temelini attı
YEREL HABERLER Bakan Varank, Altınova Yöresel Ürünler Merkezi’nin ...
Bakan Varank dünyanın en büyük gemisine ilk kaynağı yaptı
YEREL HABERLER Bakan Varank dünyanın en büyük gemisine ilk kaynağı ...
Bakan Varank: Devlet- millet el ele verecek, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız
YEREL HABERLER Bakan Varank: Devlet- millet el ele verecek, bu zor ...
Yöresel çadırlar büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Yöresel çadırlar büyük beğeni topladı
Kültür Festivali, Mevlitle başladı
YEREL HABERLER Kültür Festivali, Mevlitle başladı
Kültür Festivalinde, coşkulu buluşma Eski Başbakan yardımcısı Fikri Işık: "Sabotaj varsa bunun hesabı sorulur"
YEREL HABERLER Kültür Festivalinde, coşkulu buluşma Eski Başbakan ...
Altınova’da konserler ertelendi
YEREL HABERLER Altınova’da konserler ertelendi
Kazada ölen üniversiteli Eda'nın diplomasını babası aldı
YEREL HABERLER Kazada ölen üniversiteli Eda'nın diplomasını babası ...
Vefat eden kızının diplomasını aldı
YEREL HABERLER Vefat eden kızının diplomasını aldı
Öğrencilerden trenle Çınarcık turu
YEREL HABERLER Öğrencilerden trenle Çınarcık turu
Altınova'ya Karadağ’dan kardeş şehir
YEREL HABERLER Altınova'ya Karadağ’dan kardeş şehir