Antalya’ya desteğe giden 112 ambulansı alev aldı

Antalya’daki orman yangınlarına destek olmak için Yalova’dan Manavgat’a giden 112 acil ambulansı arızalanarak alev aldı.
Manavgat ilçesindeki yangın sonrası destek için Yalova’dan görevlendirilen 112 ambulansı, ilçede teknik arıza sonrası bir ânda alev aldı. Olayda 112 ekibinden hiç kimse yara almazken, ambulansta ciddi hasar meydana geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.