Delikanlılığa ilk adımı attılar

Yalova'nın Altınova ilçesinde 14. Kültür Festivali kapsamında ilçede yaşayan 32 çocuk sünnet oldu.

Çocuklar, sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından hastanede sünnet ettirildi. Festivalin son günü Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Caminde mevlit okutuldu. Akşamında ise çocuklar için Hersek sahilindeki festival alanında tören düzenlendi. Hersek sahilindeki merasime Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Bulgaristan Dve Mogili Belediye Başkanı Boyko Borisov, Karadağ Tuzi Belediye Başkanı Haris Ramoviç ve eşi Vildana Ramoviç, AK Parti Altınova İlçe yöneticileri, Altınova Kent Konseyi Başkanı Ali Yurt, Aile Hekimi Dr. Faruk Çekiç, daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Protokol mensupları, çocukları ve ailelerini tek tek tebrik edip, sünnet olan çocuklara birer altın hediye etti.

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