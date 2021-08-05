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Hersek Lagününde yeşil ağaçkakan ile kuş tür sayısı 236’ya yükseldi

İHA

Hersek Lagününde yeşil ağaçkakan ile kuş tür sayısı 236’ya yükseldi

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizinin kıyısındaki Hersek Lagününde, kuş tür sayısı 236’ya yükseldi. Flamingolar ise bu yıl erken döndü.
Hersek Lagününde, Türkiye'de görülen ağaçkakanların en büyüklerinden yeşil ağaçkakan "Picus viridis" gözlemlenerek kayıtlara geçirildi. "Kuş Oteli" olarak bilinen lagün, Türkiye’deki 470 kuş türünün 236’sını misafir ediyor. Farklı ekosistemleri bünyesinde bulunduran Hersek Lagünü, su kuşlarının yanında çevresindeki orman ve çalılık alanlarda kara kuşlarına da ev sahipliği yapıyor. Ülkemizde görülen ağaçkakanların en büyüklerinden yeşil ağaçkakan "Picus viridis" gözlemlenerek kayıtlara geçirildi. Ülkemizde ve Avrupa kıt'asında yaygın olarak bulunan yeşil ağaçkakan, kahkaha ve çığlığı andıran ötüşü ile diğer ağaçkakanlardan kolaylıkla ayırt ediliyor. Bu yeni türle birlikte gözlenen tür sayısı 236'a ulaştı.
Lagünün 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda yer aldığı bilgisini veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Bilindiği üzere Hersek Lagünü kış aylarında en yüksek flamingo popülasyonuna ev sahipliği yapan alanların başında geliyor. Düzenli olarak yapılan gözlemlerde son birkaç yıldır flamingoların yaz aylarında Hersek Lagününden ayrılıp üreme bölgelerine gitmediğini ya da erken döndüğünü görüyoruz. Bu yıl da temmuz ayı boyunca 100118 flamingonun genellikle alanın batı tarafında hayatlarını idâme ettirdiğini gördük. Flamingolar başta karides (artemia salina) olmak üzere, yengeç gibi eklem bacaklı hayvanlar, karınca larvası ve yosunla beslenmektedir. Bu doğrultuda gıda zenginliği ve beslenme rahatlığı açısından alanı tercih ettiklerini düşünmekteyiz" dedi.

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