Çobankale kazılarına Cumhurbaşkanlığı desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çobankale kazılarına Cumhurbaşkanlığı desteği

İHA

Çobankale kazılarına Cumhurbaşkanlığı desteği

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Çobankale kazı çalışmaları Cumhurbaşkanlığı desteğiyle başladı. Kazı çalışmaları bu yıldan itibaren 12 ay kesintisiz devam edecek.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Selçuk Seçkin’in başkanlığında, Altınova Belediyesi öncülüğünde yapılan Çobankale kazı çalışmaları yeniden başladı.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Çobankale'nin kuzeyindeki surlara ait ortaya çıkarılan buluntuları inceledi. Alan ziyaretinin ardından Çobankale Kazı Evini ziyaret eden Başkan Oral, Kazı Başkanı Doç. Dr. Seçkin’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çobankale kazılarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Seçkin, “Çobankale kazılarında bu yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla, kazı başkanlığı görevine getirildim. Türk Tarih Kurumu’na, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Cumhurbaşkanlığımıza teşekkür ederim" dedi.
2021 yılı içerisinde yapılacak çalışmalarda kuzey suru ve doğu surlarını açmayı planladıklarını belirten Seçkin, "Nitekim kuzey surları daha önce de belirttiğimiz gibi çift sur sistemine sahip. Dış sur daha kötü durumda. İç sur ise günümüze kadar iyi bir şekilde ulaşmayı başarmış durumda. Aynı zamanda Çobankale’de sur sisteminin röle ve restorasyon, resüsitasyon projeleri de Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) sağladığı fonla yapılmaktadır. İnşallah önümüzdeki yıllarda kazı çalışmaları ve projeleri bitirilecek ve restorasyon çalışmalarına geçilecek” diye konuştu.

“Tarihi yeniden ayağa kaldırıyoruz"
Çobankale kazısını çok önemsediklerini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Burada bir tarihi yeniden ayağa kaldırıyoruz. İnşallah tarihimize ışık tutacak yeni bulgulara rastlayacağımıza inanıyoruz. İnşallah bu çalışmalar Cumhurbaşkanlığımızın da desteğiyle bundan sonraki süreçte daha hızlı gidecek. Yapmış olduğumuz çalışmalar 12 ay boyunca sürecek. Dolayısıyla hızlı bir şekilde sonuca ulaşacağız. Altınova’mıza, Yalova’mıza, ülkemize güzel bir tarihi mekanı yavaş yavaş kazandırıyoruz. Burada el birliğiyle inşallah önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak bir alan oluşacak ve tarihi dokumuz yeniden ayağa kalkmış olacak. Bu çalışmalara destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize, milletvekillerimize, AK Parti teşkilatlarımıza ve bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınova ekibi yangın bölgesinde
YEREL HABERLER Altınova ekibi yangın bölgesinde
Hersek sahili tertemiz
YEREL HABERLER Hersek sahili tertemiz
Gönüllü itfaiyecilik eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Gönüllü itfaiyecilik eğitimleri başladı