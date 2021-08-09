Otobüs kazasında ölen ikinci şoför toprağa verildi

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Özgür YILDIZ/ YALOVA,(DHA)- BALIKESİR´deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden ikinci şoför Cengiz Umut (51), memleketi Yalova´da son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'de dün sabah saatlerinde meydana gelen ve 15 kişinin öldüğü 17 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında ikinci şoför olan Cengiz Umut´un cenazesi Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesine getirildi. Cenazede, Cengiz Umut´un eşi Melahat, çocukları Oğuzhan (11), Aslı'nın (21) yanı sıra annesi Şirin ve babası Hamza Umut, güçlükle ayakta durabildi. Şoförün engelli kızı Burcu ise (23) rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürüldü. Helalliğin alınmasının ardından Taşköprü belde Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Umut´un cenazesi aynı mezarlıkta toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2021-08-09 17:08:04



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