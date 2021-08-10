Altınova'da trafik kazası: 2 yaralı

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Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana kazada 2 kişi yaralandı.

Merkez ışıklarda 67 DZ 505 plakalı minibüs ile 34 DNB 190 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve emniyet güçleri olay yerine gelerek kazaya müdahale etti. Kazada yaralanan 2 vatandaş Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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