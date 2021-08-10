Festivale katkıda bulunanlara plaket

Yalova'nın Altınova Belediyesi, 14. Kültür Festivali kapsamında kurulan yöresel çadırlarda görev alan vatandaşlara plaket verdi.
Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 14. Kültür Festivali kapsamında kurulan yöresel çadırlarda görevli vatandaşlarla kahvaltıda buluştu. Kahvaltının ardından vatandaşlara teşekkür plaketi veren Başkan Metin Oral, “Birlikteliğimiz daim olsun” dedi.
Hersek lagünü kıyısındaki kahvaltı sonrası Başkan Oral, çadır sorumlularına teşekkür plaketi verdi. Kahvaltının ardından çadır sorumluları, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
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