İYİ Parti Yalova İl Başkanı tutuklandı

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İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar tutuklandı.

İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan kesinleşmiş infaz cezasından dolayı tutuklanarak Kocaeli Açık Cezaevine konuldu.

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