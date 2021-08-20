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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerinin yaptığı tekne Marmara'yla buluştu

İHA

Öğrencilerinin yaptığı tekne Marmara'yla buluştu

Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen ArGe merkezlerinden Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan ve seri üretime geçilmesi hedeflenen tekne Marmara Denizi ile buluştu.
ArGe merkezi 40 okuldan biri olan Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinde imal edilen gezi teknesi yüzdürüldü. Altınova ilçesinde faaliyet gösteren okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Kompozit Malzemeden Tekne İmalatı Projesi", beş öğretmen ve dört öğrenci tarafından iki ayda tamamlandı. Meslek liseli öğrenciler, yaptıkları 4 metre 25 santimetre uzunluğundaki tekneyi son kontrollerin ardından Marmara Denizi ile buluşturmanın sevincini yaşadı. Elyaf ve özel bir reçineden imal edilen, ambar, arka ve baş üstü bölümlerinden oluşan, 4 kişilik ve 500 kilogram taşıma kapasiteli standart gezi teknesi, amatör balıkçılık maksadıyla kullanılabilecek. İstihdam garantisiyle diplomalarını aldıklarında tersanelerde çalışmaya başlayan öğrenciler, ilerleyen süreçte öğretmenleriyle özgün tekne modelleri tasarlayıp üreterek bu alanda söz sahibi olmayı hedefliyor.
Okul Müdürü Sedat Oymak, "Gemi Yapımı" ve "Denizcilik" bölümleri ile faaliyet gösterdiklerini, tekne yapımında görev alan öğrencileriyle gurur duyduklarını dile getirerek şu bilgileri paylaştı:
"ArGe proje okulu olarak yeni projeler üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Bunlardan biri de bakanlığımıza sunduğumuz kompozit teknemizdi. Teknemizi suya indirdik. Bununla gurur duyduk. ArGe merkezleri olarak katkı sunmaya, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Şu an bazı değerlendirmeler yapılıyor. Bu değerlendirmeler sonrasında inşallah seri üretime de geçeceğiz çünkü kompozit teknemiz büyük bir beğeni kazandı. Seri üretimle ilgili bazı işletmelerden bize talepler geldi."
Projede yer alan öğrenciler ise öğretmenlerinden aldıkları destekle güzel bir iş çıkardıklarını ve kompozit tekne üretimini, farklı projeler için bir başlangıç olarak gördüklerini ifade etti.

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