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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova itfaiyesine araç takviyesi

İHA

Altınova itfaiyesine araç takviyesi

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği güçlenmeye devam ediyor.
İtfaiye Amirliği araç kapasitesi beşe çıkarıldı. Yeni araç, 19 ton su taşıma kapasiteli aynı zamanda yangına müdahale edebilecek ekipmanlarla donatılarak hizmete girdi. Yeni aracın önemli bir eksikliği giderdiğini dile getiren Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “Araç kapasitemizi beşe çıkardık. İtfaiyemizin en önemli eksikliğini tamamladık. İlçe ve beldelerimizde meydana gelen büyük çaplı yangınlarda su takviyesi sıkıntısı yaşamayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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