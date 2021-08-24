Ayak tenisine Altınova damgası

Yalova’da birçok sporcunun iştirakiyle ‘Ayak Tenisi’ turnuvası düzenlendi.

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yalova ATF İl Temsilciliği koordinatörlüğünde düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvasına Altınova’nın takımları damga vurdu.

Erkekler kategorisinde Altınova’dan Bülent Pehlivanoğlu, Kadir Aydın, Volkan Çokgüler ve Ahmet Solak, Mix kategorisinde ise Zübeyde Yerebatan, Cemil Yerebatan, Hüseyin Akçay, Özcan Güngör ve Nurtekin Şafak’tan oluşan yine Altınova’dan Bulls of Foot Takımı birinciliği elde ederek altın madalya ve kupa kazandılar.

Sporculara ödüllerini Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Murat Altuntaş verdi. Turnuvada şampiyon olan sporcular, Altınova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran eşliğinde Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit’i ziyaret ettiler. Regaip Ahmet Özyiğit, sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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