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Binlerce kilometreden ayaklarını bu suya sokmak için geliyorlar Sıcaktan bunalanlar buz gibi şelalede serinliyor Bursa ve Yalova sınırları arasında kalan Sudüşen şelalesi, buz gibi akan suyu ile turistleri cezbediyor

İHA

Binlerce kilometreden ayaklarını bu suya sokmak için geliyorlar Sıcaktan bunalanlar buz gibi şelalede serinliyor Bursa ve Yalova sınırları arasında kalan Sudüşen şelalesi, buz gibi akan suyu ile turistleri cezbediyor

Türkiye’nin güney kesimlerinde çıkan orman yangınları ve aşırı sıcaklıklar, yaz tatillerini Türkiye’de geçirmek isteyen turistleri alternatif tatil bölgelerine yöneltti.
Bursa ve Yalova sınırları arasındaki Sudüşen şelalesi, 35 derece sıcakta buz gibi akan suyu ile serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor. Binlerce kilometre uzaktan Türkiye’ye tatile gelen yabancı turistler ve gurbetçiler, Sudüşen şelalesini ziyaret edip serinliyor.
Türkiye’nin her bölgesi, birbirinden farklı güzellikleriyle büyülüyor. Bu tabiî güzellikler arasında Sudüşen şelalesi dikkati çekiyor. Her yıl çok sayıda insanın uğrak yeri olan Sudüşen Şelalesi, doğa yürüyüşleri için en güzel imkânları ziyaretçilerine sunuyor. Bol oksijenli havası, yemyeşil doğası, harika manzaraları ile şelaleye hayran kalan tatilciler, buz gibi sulara girip serinliyor.
Sudüşen şelalesi, eskiden Yalova sınırları içerisinde yer alsa da, günümüzde Bursa sınırları içerisinde kabul ediliyor. Üveyizpınar köyüne 8 kilometrelik mesafedeki şelale, İstanbul ve Bursa çevresinde ikamet edenler için gözde gezi alanlarından sayılıyor. Şelale, ayrıca farklı vilayetlerden ve yabancı ülkelerden gelenleri de ağırlıyor.
Sudüşen şelalesi, doğa yürüyüşleri başta olmak üzere dinlenme, piknik ve kamp için uygun bir ortam sağlıyor. Turistler yüksek kayalıktan dökülen buz gibi suyun oluşturduğu küçük havuza ayaklarını sokup serinliyor.
Yaz sıcaklarında serinleyerek rahatlamak isteyen tatilciler bu havuzda yüzerek zaman geçiriyor. Samanlı dağlarından çıkan kaynak suyunun döküldüğü noktadaki suyun sahip olduğu berraklık ve temizlik, şelaleye olan ilgiyi artıran en önemli unsur. Türkiye’ye komşu ülkelerden ve Avrupa’nın birçok ülkesinden kilometrelerce yol katederek gelen turistler ve gurbetçiler, şelaleye uğrayıp etrafındaki tesislerde zaman geçiriyor.

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