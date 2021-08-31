400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi için geri sayım başladı

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesinin 2021 yılının sonunda açılacağını söyledi. Bağatar, 270 milyon TL’lik dev yatırımın talebe göre 625 yatak kapasitesine ulaştığını bildirdi.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve İl Başkanı Muğlim Bağatar muhtarlarla yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Yüzde 85 oranında tamamlanan Devlet Hastanesi’nden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir, Yalova için son derece önem arz eden yatırımdan ötürü teşekkür etti. Mustafa Kandemir, “Çok mutluyuz. Yalovalı hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Dere Mahallesi Muhtarı Faize Demir Kahraman da, her yıl nüfusu artan Yalova’nın en önemli beklentisini gerçekleştirilenlere teşekkür ederek, “İhtiyaçlara cevap verecek bu dev ve modern yatırım için çok mutluyuz” diye konuştu.

Bağatar ise, 400 yatak kapasiteli modern hastanenin ihtiyaç halinde 625 yatağa çıkarılabileceğini söyledi. Bağatar, hastanenin 8 şiddetinde depreme dahi hizmet vermeye devam edebilecek teknolojiye sahip olduğuna da dikkati çekti. Hastanede 140 poliklinik yer alacağını belirti. Bağatar, “Onkoloji bölümünün de yer aldığı hastanemiz inşallah uzun yıllar yüksek teknoloji ve kalitede Yalovalı vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi.

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