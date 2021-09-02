Kız öğrencilerine barınma desteği

Yalova'nın Altınova Belediye Meclisi, üniversite okumak için ilçeye gelen kız öğrencilerine barınması konusunda çalışma yapılmasını oy birliğiyle kabul etti.

Altınova Belediyesi; Altınova kaymakamlığıyla birlikte, üniversite okumak için ilçeye gelen kız öğrencilerine barınma konusunda yardımcı olacak. Altınova Belediye Meclisi 2021 yılı Ağustos ayı olağan meclisini Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında tamamladı. Altınova Belediye Meclisi, ilçede kız öğrenci yurdu bulunmadığından, kaymakamlık ile ortak proje veya protokol yapılarak Altınova’da bulunan üniversitede okuyan kız öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yapılmasına birliği ile karar verdi.

Altınova Meslek Yüksek Okulu yönetiminin kız öğrencilerin barınmaları konusunda yardım istediklerini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Kız öğrencilerimiz kiralık ev bulmada sıkıntı yaşıyorlar. Biz de kendilerine yardımcı olmak için Kaymakamlığımızla birlikte bu meseleyi çözmeyi arzu ediyoruz. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları başlattık” dedi.

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