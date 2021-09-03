Yalova Devlet Hastanesi bir ilke imza attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Devlet Hastanesi bir ilke imza attı

İHA

Yalova Devlet Hastanesi bir ilke imza attı

Yalova Devlet Hastanesi, özellikle pandemi döneminde büyük ihtiyaç duyulan "Sun'i Destek Cihazı"na (ECMO) kavuştu. Bu sayede hastaların başka hastanelere gönderilmesine de gerek kalmadı.
Yalova devlet Hastanesi, personel yapısını olduğu kadar teknik alt yapısını da her geçen gün geliştiriyor. Bu kapsamda en çok ihtiyaç duyulan cihazlardan birisi olan Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO), Türkçe adı ile Sun'i Destek Cihazı Yalovalı hastalara hizmet vermeye başladı. Özellikle pandemi döneminde daha da fazla ihtiyaç duyulan cihaz sayesinde artık hastaların başka illerdeki hastanelere sevk edilmesine gerek duyulmayacak. Cihazla ilgili olarak Yalova devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“ECMO cihazı yapay kalp akciğer destek makinesidir. Belirli bir hastalık sebebiyle akciğerleri ya da kalbi geçici süre çalışamayan hastaların hayatta kalmasına yardımcı olur. Kan özel borular (kanül ve set) yardımıyla hastanın vücudundan alınır, makinede oksijenlenip istenilen basınçla ana damardan tekrar vücuda verilir. Covıd 19 virüsü akciğerleri ve kalbi tutmakta ve iş yapamaz hâle getirmektedir. Covıd19 hastaları için ilimizde ilk kez bir hastaya ECMO işlemi uygulanmıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Semt pazarına sıkı denetim
YEREL HABERLER Semt pazarına sıkı denetim
Dalında 80 liraya satılan aronyanın hasadı başladı Yalova'da 5. Aronya Hasat Şenliği yapıldı
YEREL HABERLER Dalında 80 liraya satılan aronyanın hasadı ...
Altınova’dan spora ve sporcuya tam destek
YEREL HABERLER Altınova’dan spora ve sporcuya tam destek
Kız öğrencilerine barınma desteği
YEREL HABERLER Kız öğrencilerine barınma desteği
Altınovalı kadınlar afetzedeler için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Altınovalı kadınlar afetzedeler için tek yürek oldu
Altınova, AGRİCİTİES’e üye oldu
YEREL HABERLER Altınova, AGRİCİTİES’e üye oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.