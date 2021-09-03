Yalova Devlet Hastanesi bir ilke imza attı

Yalova Devlet Hastanesi, özellikle pandemi döneminde büyük ihtiyaç duyulan "Sun'i Destek Cihazı"na (ECMO) kavuştu. Bu sayede hastaların başka hastanelere gönderilmesine de gerek kalmadı.

Yalova devlet Hastanesi, personel yapısını olduğu kadar teknik alt yapısını da her geçen gün geliştiriyor. Bu kapsamda en çok ihtiyaç duyulan cihazlardan birisi olan Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO), Türkçe adı ile Sun'i Destek Cihazı Yalovalı hastalara hizmet vermeye başladı. Özellikle pandemi döneminde daha da fazla ihtiyaç duyulan cihaz sayesinde artık hastaların başka illerdeki hastanelere sevk edilmesine gerek duyulmayacak. Cihazla ilgili olarak Yalova devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“ECMO cihazı yapay kalp akciğer destek makinesidir. Belirli bir hastalık sebebiyle akciğerleri ya da kalbi geçici süre çalışamayan hastaların hayatta kalmasına yardımcı olur. Kan özel borular (kanül ve set) yardımıyla hastanın vücudundan alınır, makinede oksijenlenip istenilen basınçla ana damardan tekrar vücuda verilir. Covıd 19 virüsü akciğerleri ve kalbi tutmakta ve iş yapamaz hâle getirmektedir. Covıd19 hastaları için ilimizde ilk kez bir hastaya ECMO işlemi uygulanmıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.