Altınova Belediyesi'nden kız öğrencilere barınma imkanı

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova Üniversitesi öğrencilerinin barınmaları konusunda üniversiteye destek veren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a, belediye meclis üyelerine ve Altınova Kaymakamlığına teşekkür etti.

20212022 Yeni EğitimÖğretim yılı itibariyle yaklaşık 17 bin Yalova Üniversitesi öğrencisinin Yalova’da ikamet edeceği bilgisini paylaşan Rektör Cebeci, “Öğrencilerimize Yalova’mızda sağlık, huzur ve güven içinde bir ortam sağlamak hepimizin sorumluğudur” diyerek, bu konuda başta Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) olmak üzere, Yalova’da bulunan; kamu kurumlarının, belediye başkanlıklarının ve özel kuruluşların katkılarını ve desteklerini beklediklerini kaydetti.

Altınova Belediyesinin bu konuda Üniversiteye destek olmak için ilk adım atan kurumlardan olduğunu belirten Rektör Cebeci, “Altınova Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısında aldığı kararla ilçeye Üniversitede okumak için gelen kız öğrencilerinin barınmaları konusunda destek olmak için Altınova Kaymakamlığı ile birlikte çalışma başlattı. Başlattığınız bu çalışmadan dolayı Yalova Üniversitesi Rektörü olarak size müteşekkirim. Sağladığınız katkılar ve verdiğiniz destekler için Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a, Altınova Belediye Meclis Üyelerine, Altınova Kaymakamlığına başta üniversitemiz sonra da kendi adıma teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.

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