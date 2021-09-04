Subaşı’nda sünnet şöleni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Subaşı’nda sünnet şöleni

İHA

Subaşı’nda sünnet şöleni

Yalova'nın Altınova İlçesi Subaşı Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Sünnet şöleninde 37 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Gönüllerince eğlenen çocuklar unutulmaz bir akşam geçirdi.
Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sünnet Şöleninde ilk olarak üstü açık otobüsle ilçe turu attı. Şölen alanında illüzyon gösterisi, palyaço, oyun gurupları ve Mehter takımı gösterileriyle çocuklar unutulmaz bir gece geçirdi. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve protokol üyeleri çocukları tek tek kutlayarak hediye verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınovalı tekvandocular uluslararası arenada
YEREL HABERLER Altınovalı tekvandocular uluslararası arenada
Yalova kivisi coğrafi işaretle tescillendi
YEREL HABERLER Yalova kivisi coğrafi işaretle tescillendi
Altınova Belediyesi'nden kız öğrencilere barınma imkanı
YEREL HABERLER Altınova Belediyesi'nden kız öğrencilere barınma ...
Yalova Devlet Hastanesi bir ilke imza attı
YEREL HABERLER Yalova Devlet Hastanesi bir ilke imza attı
Semt pazarına sıkı denetim
YEREL HABERLER Semt pazarına sıkı denetim
Dalında 80 liraya satılan aronyanın hasadı başladı Yalova'da 5. Aronya Hasat Şenliği yapıldı
YEREL HABERLER Dalında 80 liraya satılan aronyanın hasadı ...
Altınova’dan spora ve sporcuya tam destek
YEREL HABERLER Altınova’dan spora ve sporcuya tam destek
Kız öğrencilerine barınma desteği
YEREL HABERLER Kız öğrencilerine barınma desteği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.