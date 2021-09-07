Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında 2 tahliye



Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA Belediyesi´nin görevden alınan belediye başkanı Vefa Salman'ın tutuksuz yargılandığı 'zimmet ve resmi belgede sahtecilik' davasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski belediye başkan yardımcısı Halit Güleç ve müteahhit Bekir Bilgi´nin tahliyesine karar verdi. Toplam 34 sanığın yargılandığı davada yalnızca muhasebe personeli Reşat Elgin tutuklu kaldı.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin´in (43), geçen yıl şubat ayında yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolduktan sonra Denizli´de yakalanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç´in (48) de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Güleç ile muhasebe personeli Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olduğu öne sürülen Hakan Çelik (31), Taner Tan (29), Emrah Gök (27), Beytullah Baltacı (32), Sinem Deniz (34), Tuncay Doğan (43), Cüneyt Özçomak (38), Tuğrul Kaş (41), Abdulnasır Gölbaşı (51), Cem Dindar (32), Kartal Özgür Barutçu 40), Ahmet Ragip Aakay (45), Bahar Taşkömür (39) ve Engin Öz (30) tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Vefa Salman da 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından İçişleri Bakanlığı tarafından, 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

MÜŞETTİŞLER HESAPLARI İNCELEDİ

Sayıştay Başkanlığı Mülkiye Müfettişleri, Yalova Belediyesi´nde sahte belgelerle usulsüz olarak zimmete geçirildiği öne sürülen para miktarını belirlemek için 400´e yakın hesapta inceleme yaptı. Soruşturma sonunda Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından hazırlanan 150 sayfalık iddianame, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Haklarında, 'zimmet" ve `resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Daha önce yapılan dört duruşmada, tutuklu olan 18 sanıktan 15´i tahliye edildi.

SANIKLARDAN 2'Sİ TAHLİYE EDİLDİ

Yalova Belediyesi´nde yaşandığı iddia edilen, 3´ü tutuklu toplam 34 sanığın yargılandığı, yolsuzluk davasına bugün devam edildi. Tarafların avukatları, tutuksuz sanıklar ile yakınlarının hazır hazır bulunduğu duruşmada, tutuklu sanıklar Halit Güleç, Reşat Elgin ve Bekir Bilgi, cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak Halit Güleç ile Bekir Bilgi´nin tahliyesine, Reşat Elgin´in ise tutukluğunun devamına karar verdi.

Duruşma ertelendi.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2021-09-07 14:35:43



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