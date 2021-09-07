Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında tahliye Tutuklu Başkan Yardımcısı Halit Güleç tahliye edildi Mahkeme Vefa Salman'ın yurt dışı yasağının devamına karar verdi

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasının tutuklu sanıkları Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve Bekir Bilgi tahliye edildi. Mahkeme heyeti diğer tutuklu sanık Reşat E.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi. Eski Başkan Vefa Salman'ın yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verildi.

Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman döneminde belediyede yapılan yolsuzluk ve zimmete para geçirme olayları ile ilgili devam eden davanın duruşması bugün 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve 3 tutuklu sanık bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

10 Şubat 2020 tarihinde hesabına yapılan ödemeyle ilgili soru üzerine sanık Halit Güleç, raporu incelemediğini belirterek her hangi bir açıklama yapmadı.

Tutuklu sanık Reşat E. ise, 2009 yılında hesabına yapılan yüklü miktarda paranın miras nedeniyle kardeşine ait olan dairelerin satılması ile elde edildiğini savundu. Reşat E., bugüne kadar 23 milyon 500 bin lira civarında iş yaptığını ve bunların Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) raporlarının her şeyi anlattığını ve bunların kayıt altında olduğunu söyledi.

Davanın bir diğer tutuklu sanığı Bekir Bilgi ise Reşat E.'nin kendisini yanıltarak yapılan fazla ödemeleri aldığını söyledi. Halit Güleç’in Reşat E. tarafından müdür yetkileriyle donatıldığını da söyleyen Bekir Bilgi Reşat E.’nin belediye başkanından daha fazla maaş aldığını da ileri sürdü

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın avukatı da, yapılan usulsüzlüğün 2014 yılından önce de yapıldığını, Salman'ın bu usulsüzlüklerle bir bağlantısının olmadığının MASAK raporlarında görüldüğünü söyledi. Salman'ın yurtdışı yasağının kaldırılmasını da talep eden sanık avukatı, dosyaya yazılı savunma vereceklerini de ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Belediye Başkan Yardımcısı Güleç ve Bekir Bilgi'nin tahliyesine, Reşat E.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi. Salman'la ilgili avukatının taleplerini reddeden heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve Sayıştay raporlarının beklenmesi için duruşmayı erteledi.

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