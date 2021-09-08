TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Yalova'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj sorununu araştırmak üzere Yalova'ya geldi. Komisyon, Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesisi İşletme Birliğinde (YASKİ) incelemelerde bulundu.



Komisyon Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki komisyon üyeleri, Çınarcık ilçe yolu üzerinde bulunan YASKİ Merkezi'nde Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Meliha Akyol, Ahmet Büyükgümüş ve ilgili kurum müdürleri ile bir araya geldi. Komisyon, buradaki incelemelerin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Konferans salonuna geçti. Komisyon üyeleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile YASKİ tarafından yapılan sunumun ardından Yalova'dan ayrıldı.

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