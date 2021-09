Kırtasiyeler Başkan Amca’dan

Yalova'nın Altınova Belediyesi tarafından her yıl geleneksel hale gelen kırtasiye yardımı bu yıl da gerçekleştirildi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından her yıl geleneksel hale gelen kırtasiye yardımı bu yıl da gerçekleşti. Geçtiğimiz yıllarda ilkokula ‘merhaba’ diyen öğrencilere dağıtılan kırtasiyeler bu yıl ilkokul öğrencilerinin tamamına hediye edildi.

Altınova Belediyesi tarafından her yıl geleneksel hale gelen kırtasiye yardımı bu yıl da gerçekleştirildi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilkokul 1, 2,3 ve 4’üncü öğrencilerine kırtasiye malzemeleri hediye etti. Salgın kuralları uygulanarak gerçekleştirilen kırtasiye dağıtımına; Altınova İlçe Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar katıldı. Öğrenciler ile velilerle sohbet de eden Başkan Oral, “Çocuklarımızı en iyi koşullarda geleceğe hazırlamak bizim her zaman önceliğimiz. Onlar mutluysa biz de mutluyuz” diye konuştu.

