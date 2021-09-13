Teknesi batan yaşlı adam son ânda kurtarıldı 75 yaşındaki yaşlı adam boğulmaktan son ânda kurtarıldı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, denize açılan yaşlı adamın teknesi sulara gömüldü. Yaşlı adam boğulmaktan son ânda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, 75 yaşındaki Y.Z.K. tekneyle Marmara Denizi’ne açıldı. Motoru arıza yapınca dalgaların etkisiyle tekne su almaya başladı. Tekne kısa sürede denize gömüldü. Teknenin suya battığını gören çevredekiler, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. Su üzerinde güçlükle duran Y.Z.K, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Öte yandan Topçular feribot iskelesinde bekleyen sağlık ekipleri yaşlı adamı Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, Y.Z.K’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 4,5 metre uzunluğundaki teknenin ise en son RoRo limanında görüldüğü öne sürüldü. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.