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Özyiğit: “Eğitim, millî güvenlik meselesidir”

İHA

Özyiğit: “Eğitim, millî güvenlik meselesidir”

Yalova'nın Altınova ilçesinde İlköğretim Haftası Vakıfbank İlkokulu’nda törenle kutlandı.
Eğitimin millî bir mesele olduğunu söyleyen Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, “Eğitim; bir milli, milli güvenlik meselesidir. Altınova’daki eğitim altyapısı planlı bir şekilde devam ediyor. İlçenin bir ilkokula daha ihtiyacı var. Bu inşallah olacak. Böylece mevcut ilkokul da rahatlamış olacak. Öğretmenlerimiz Altınova’da her anlamda elinden geleni yapıyor. Çoğu yerde ikili eğitim var, burada yok. Salgında eğitimde en önemli konu tekli öğrenimdir. Bunu Altınova’da sağlıyoruz” dedi.
Yüz yüze başlayan eğitim öğretimin hayırlı olmasını dileyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Sokaklar cıvıl cıvıl oldu. Öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerini, arkadaşlarını özlediler. Biz de onları özledik. Ancak hepimize düşen görevler var. Dikkat edeceğiz. Maskelerimizi takacağız. Kurallara uyacağız. Hasta olmamaya çalışacağız. Onlar için imkânlarımızı seferber ettik. İlçemizde Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesi inşaatlarına başlıyoruz. Anadolu Lisesinin mevcut yerini geçici olarak yeni bir ilkokul yapabiliriz” İfadelerini kullandı.
Altınova’da 5 bin 311 öğrencinin eğitim ve öğretime başladığını dile getiren Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, “İkisi özel olmak üzere 6 anaokulu, 8 ilkokul, 9 ortaokul ve 3 lise olmak üzere toplam 26 okulda 405 eğitim kadrosuyla yeni eğitim ve öğretime girmiş bulunmaktayız. Okullarımızda salgına yönelik gerekli tüm tedbirler alınmış durumdadır. Okullarımıza maske ve temizlik malzemelerimizi dağıttık. Bizim tek hedefimiz kesintisiz yüz yüze eğitim ve öğretime devam etmektir. Bunun için gerekli çalışmaları yapmaktayız” diye konuştu.
Törende 4. sınıf öğrencileri, 1. sınıf öğrencilerine ‘Hoş geldiniz’ çiçeği verdi. Eğitim öğretim yılının başlama töreninin ardından ilçe protokolü öğrencilerle bir araya geldi. Özellikle bu ilk kez ders başı yapan öğrencilerin heyecanına ortak olan protokol mensupları miniklerle sohbet etti.

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