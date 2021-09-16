Nesli tükenen bitkiler koruma altında

Doğa Koruma Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü, endemik ve nesli tehlike altında olan göl alanının altındaki bitkilerin tespiti ve korunması için çalışma başlattı.

Türkiye'de özellikle son yıllarda su kaynaklarının yönetimi konusunda önemli adımlar atılmış ve baraj, gölet gibi birçok su yapısı planlandığını ifade eden yetkililer, su yapılarının hayata geçirilmesi sonrasında oluşacak göl aynası (göl alanı) altında kalacak olan endemik, nadir veya nesli tehlike altında olan, ekonomik özelliği olan bitki taksonlarının tespit edilmesi, uygun habitatlara nakledilmesi ve çoğaltılmasının büyük önem arz ettiğini söyledi. Yalova'nın Altınova İlçesi Karadere köyünde inşasına başlanan Karadere Barajında benzer bir konuyu gündeme getiren Doğa Koruma Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü arasında protokol imzaladı. Karadere Baraj havzasında yapılan arazi çalışması ile 68 familyaya ait 196 bitki taksonu tespit edildiğini ifade eden yetkililer, bu taksonlardan 8’inin endemik olduğu açıklandı.

Karadere Baraj Göl Aynasında (göl alanı) tespit edilen bitki taksonlarının yüzde 36'sının özellikli yani endemik, tıbbiaromatik veya gıda olarak tüketilen ekonomik öneme sahip olduğu kaydedildi.

Karadere Barajı Göl Aynası Projesi kapsamında tespit edilen ve taşınması planlanan 6 endemik türün 2016 yılında araziden alınmış tohumları Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde çimlendirildi. Bu çimler Karadere Barajı habitatına en yakın habitat olarak belirlenen Çobankale Mevkisi'ne dikildi. Proje kapsamında Çobankale'de dikilen türler Yalova İl Şube Müdürlüğü personelince yürütülen arazi çalışmaları ile her yıl düzenli olarak takip ediliyor. Bitkilerin nakledildiği alan 3. Derece sit alanı olduğundan bu yıl yapılacak inceleme çalışmaları öncesinde Yalova İl Şube Müdürlüğü personelleri ile Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelleri tarafından yerinde inceleme yapıldı.

Öte yandan Yalova İl Şube Müdürlüğü alana dikimi yapılan endemik bitki türlerinin farkındalığını arttırmak hedefiyle alan girişine bilgilendirme tabelası dikti.

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