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Sahilden 193 kilo çöp topladılard Hersek sahilinde çöpler toplandı

İHA

Sahilden 193 kilo çöp topladılard Hersek sahilinde çöpler toplandı

Yalova’nın Altınova ilçesindeki 2 kilometrelik Hersek sahil plajında 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında düzenlenen etkinlikte ilçe protokolü ve vatandaşlar yaklaşık 193 kilo çöp topladı.
Altınova Belediyesi, Lets Do It Türkiye Yalova temsilciliği ve Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) iş birliğinde, Hersek sahil plajında 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında çevredeki çöpler topladı. Altınova Belediye başkan Vekili Birol Bayram, gönüllü belediye personeli, Lets Do It Türkiye Yalova temsilcisi Makbule Budak Çalışkan ve gönüllülerin katıldığı etkinlikte Altınova Hersek plajında yaklaşık 193 kilo çöp toplandı.
Altınova Belediyesi olarak doğayı daha yaşanabilir hale getirmek için çalıştıklarını söyleyen Altınova Belediye Başkan Vekili Birol Bayram, “Temizlikteki duyarlılığa farkındalık oluşturmak istedik. Daha temiz bir yarın bırakmak için toplum olarak duyarlı olmalıyız. Temiz bir çevre için hepimizin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekir” dedi.
Lets Do It Türkiye Yalova temsilcisi Makbule Budak Çalışkan, Yalova’da 4 sahada temizlik çalışması yapıldığını söyleyerek, “2018'den beri Dünya Temizlik Günü'nde Türkiye'nin birçok ilinde atık toplama etkinlikleri organize etmekteyiz. 2012 yılından beri ülkemizde çöp körlüğünü yenmek ve farkındalık oluşturmak adına çalışmalarda bulunuyoruz. Bu yıl da 18 Eylül 2021'de binlerce gönüllünün katılımıyla tonlarca atığı doğadan kaldırdık ve geri dönüşüme katkı sunduk” diye konuştu.

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