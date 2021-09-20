Doğa pasaportu hızla yayılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğa pasaportu hızla yayılıyor

İHA

Doğa pasaportu hızla yayılıyor

Lets Do It Türkiye Yalova temsilciliği ve Yalova Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) yönetici ve üyeleri de Doğa Pasaportlu oldu.
Lets Do It Türkiye Yalova temsilcisi Makbule Budak Çalışkan ve Yalova Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) yönetici ve üyeleri, Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu sahibi oldular.
Lets Do It Türkiye Yalova Temsilcisi Makbule Budak Çalışkan ve Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) yönetici ve üyeleri, Altınova Belediyesi yetkilileriyle birlikte Hersek Sahilinde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasının ardından Türkiye’nin engelli uyumlu ilk ve tek Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni ziyaret ettiler. Burada; Lets Do It Türkiye Yalova temsilcisi Makbule Budak Çalışkan ve beraberindekilere, kendileri için hazırlanmış Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk doğa pasaportu verildi.
Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye’nin ilk doğa pasaportu uygulaması adım adım yayılıyor. Hersek Lagünündeki Türkiye’nin engelli uyumlu ilk ve tek Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nin güzellikleri tüm ziyaretçilerini bekliyor. “Doğayı ve özellikle başta nesli tükenmekte olan canlıları korumak hepimizin görevi. Doğal yaşamı korumak, geleceğe bırakılabilecek en büyük, en değerli mirastır. Doğa bir moda, spor araba, plastik bir oyuncak, bir cep telefonu ya da bilgisayar değildir. Doğanın bir fiyat etiketi yok! Çünkü doğa paha biçilmezdir Doğanın şimdi, bizim ise ona her zaman ihtiyacımız var. Doğa için şimdi harekete geçme zamanı. Her zaman, her yerde ve her koşulda doğayı koruyacağımıza ve iş birliği yapacağımıza söz veriyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Ahilik Teşkilatı, Türk kültürünün en köklü kurumudur”
YEREL HABERLER “Ahilik Teşkilatı, Türk kültürünün en köklü ...
Trafik kuralına uymayan motosiklet sürücüsü canından oldu
YEREL HABERLER Trafik kuralına uymayan motosiklet sürücüsü canından ...
Yasağa rağmen 'U' dönüşü yapan motosikletin sürücüsü kazada öldü
YEREL HABERLER Yasağa rağmen 'U' dönüşü yapan motosikletin sürücüsü ...
Sahilden 193 kilo çöp topladılard Hersek sahilinde çöpler toplandı
YEREL HABERLER Sahilden 193 kilo çöp topladılard Hersek sahilinde ...
Yaz bitmesine rağmen plajlar dolu
YEREL HABERLER Yaz bitmesine rağmen plajlar dolu
Başkan Oral’dan “19 Eylül Gaziler Günü” mesajı "Gazilerimizin haklarını ödeyemeyiz"
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan “19 Eylül Gaziler Günü” ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.