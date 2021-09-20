Başkan Dr. Metin Oral, dalış yapıp arkeolojik çalışmaları gözlemledi: "Çalışmalar dünya tarihi açısından önemli"

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Limnae/Civetot sualtı kazı alanını ziyaret ederek, dalış yapıp sualtı çalışmalarını yerinde inceledi.

Yalova’nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Hersek Lagünündeki Limnae/Civetot sualtı kazısının bilimsel danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gündüz ile sualtındaki çalışmaları dalış yaparak izledi ve yapıyı dolaşarak gözlemlerde bulundu. Limnae/Civetot Sualtı Kazıları; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, Altınova Belediyesi desteği ve Yalova Müze Müdürü Ali Sinan Özbey başkanlığında, Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gündüz bilimsel danışmanlığında tamamlandı. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sualtı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gündüz’ün başkanlığında arkeologlardan oluşan bir ekip tarafından Altınova Hersek Bölgesinde “Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması” 2021 yüzey araştırma çalışmaları başladı.

Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere gerçekleştirilen sualtı kazı çalışmalarının büyük bir heyecanla devam ettiğini söyleyen Dr. Serkan Gündüz, “Sualtında bulunan yapı grubunun Geç Antik Dönemden başlayarak 13. yüzyıla kadar kullanıldığı düşünülmekte. 2021 yılı çalışmalarında yapı grubunun enken dönemi olan Limnae yerleşimine ait olabilecek buluntular ele geçirildi. Kuzey Anadolu Fayında meydana gelen bir deprem ile yapının battığı düşünülüyor” diye konuştu.

Çalışmaların başarıyla devam ettiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bu kazıların sonuçlarının sadece Türk ve Selçuklu değil dünya tarihi açısından da önemli sonuçlara yol açacağını düşünüyoruz. Bunun için çok heyecanlıyız. Kazı çalışmalarımızda özverili ve titiz bir çalışma yürüten Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gündüz Hocamız ve ekibi ile Kültür Bakanlığımıza bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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