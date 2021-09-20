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Karaderili Şirketler Grubu, ING Süper Lig temsilcisi Semt 77 Yalovaspor’a sponsor oldu

İHA

Karaderili Şirketler Grubu, ING Süper Lig temsilcisi Semt 77 Yalovaspor’a sponsor oldu

Sponsorluk anlaşması Karadereli Şirketler Grubu’na ait Terma City’de düzenlendi. Karaderili Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Tevfik Talas ve Semt 77 Yalovaspor Başkanı Orbay Tuna anlaşmaya imza attı.
Yalova temsilcisi ile bir aile duygusunu yaşadıklarını söyleyen Talas, "Bize bir aile duygusu yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Takımımızın başarılı bir sezon geçirmesini diliyorum. Böyle bir birlikteliğin çok daha iyi noktalara geleceğine yürekten inanıyoruz. tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Semt77 Yalovaspor Başkanı Orbay Tuna, destekleri için firma yetkililerine teşekkür etti. Tuna, "7 sene önce başladı bizim hikayemiz. Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyük basketbol liginde mücadele etme şansını bulacağız bu sene. Burada da anlımızın akıyla başarılı olacağımıza inanıyorum. Yalova'nın Türkiye'de hatta inşallah yakın zamanda Avrupa'da daha çok duyulacağına inanıyoruz. bizler de bu destekleri gördükçe cesaretleniyoruz. İnşallah seneye alt yapımızla daha güçlü gireceğiz. Biz bu lige kalıcı olarak geldik ve bundan sonra burada kalıcıyız. Yalova'ya bir basketbol oyuncu fabrikası yapmak istiyoruz" dedi.
Takıma yeni katılan 10 oyuncuyla ilgili çok iyi araştırmalar yaptıklarını söyleyen Semt77 Yalovaspor Başantrenörü Hakan Yavuz ise yoğun hazırlık programı geçirdiklerini söyledi.
Konuşmaların ardından takıma yeni katılan yabancılar ile yerli oyuncular için toplu imza töreni gerçekleştirildi.

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