Çakmak: "Altınova değerleriyle önemli bir bölge"

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Giresun Milletvekili, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Sabri Öztürk ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ı ilçede ağırladı.

AK Parti Giresun Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Sabri Öztürk ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret ettiler. Milletvekili Öztürk ve KBB Başkan Vekili Çakmak Altınova’nın özel bir bölge olduğunu dile getirerek, “Altınova, Sanayi ve tarımın birlikte sürdürebilen örnek bir bölgedir” dediler.

Milletvekili Öztürk ve KBB Başkan Vekili Çakmak, Altınova’nın her geçen gün stratejik olarak öneminin arttığını söyleyerek, “Sanayiyi ve tarımı harmanlamayı başaran, tarihe ve kültüre sahip çıkan Başkan Oral ve ilçe dinamiklerini kutluyoruz” dediler.

Yapılan çalışmalar ve projeler hakkında misafirlerine bilgi veren Başkan Oral, “Altınova, Osmangazi Köprüsüyle Kocaeli, İstanbul ve Bursa illeriyle yakın komşu durumuna geldi. Biz 20 dakikada Sabiha Gökçen Havaalanı’na gidebiliyoruz.

Tersaneleriyle, Osmangazi Köprüsüyle, Hersek Lagünü Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesi ile Engelsiz Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesiyle, tarihi dokusu, doğal değerleri ve ziraî ürünleriyle Altınova bölgemizin önemli merkezlerinden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İlçemizde gerçekleştirilen yatırımları hükûmetimizin destekleri ve sanayi işbirliğiyle, el ele vererek gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Ziyarette Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit de yer aldı. Ziyaret sonunda Başkan Oral, Milletvekili Öztürk ve KBB Başkan Vekili Çakmak’a çeşitli hediyeler verdi.

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