Yalova'da Aronya Hasat Şenliği

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 5. Aronya Hasat Şenliği düzenlendi.

Şenlikte konuşan Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, aronyanın hem gıda sanayiinde hem eczacılık sektöründe kullanıldığını ifade etti. Aronyanın taze ve kuru meyve olarak da değerlendirildiğini kaydeden Boz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve diğer kurumkuruluşlarla Aronya Festivali yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ise burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“İlimiz ülkemizin en küçük yüzölçümüne sahip bir il olması sebebiyle tarım alanları az, ama değerli. İlimizin tarım arazilerinin yüzde 72,5'i 5 dekar ve altında. Bu sebeple birim alandan katma değeri yüksek ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Aronyada bu ürünlerden birisi. Hali hazırda 150 dekar alanda aronya üretiyoruz. Geçen yıl 78 tonluk bir hasadımız söz konusuydu. Bu yıl aronya bahçelerimizden 2025 tonluk rekolte bekliyoruz. Ayrıca il genelinde 90 dekar organik tarım sürecini tamamlamış alanımız var. 2021 sonu itibarıyla 160 dekar yeni üretim sahası tesis ederek Yalova'daki aronya üretim alanını 300 dekarın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu alanların yüzde 50'sini de organik sertifika sürecine dahil edeceğiz.”

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Gökhan Kızılcı'nın yaptığı konuşmanın ardından İl Müdürü Suat Parıldar, Daire Başkanı Gökhan Kızılcı'ya coğrafi işaretli aronya ve kivinin tescil belgelerini Yılmaz Boz'la takdim etti. Daha sonra Vali Muammer Erol ve protokol mensupları aronya hasadı yaptı.

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