Yalova'da feribot iskelesinde uyuşturucu operasyonu

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Yalova’da feribot iskelesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 105 gram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesinin Taşköprü beldesinde bulunan feribot iskelesinde bir otomobili durdurdu. Şüphe üzerine araçta yapılan aramada, 105 gram metamfetamin ve 2 adet de uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan R.C’nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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