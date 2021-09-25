Çavuşoğlu’ndan büyükşehir itfaiyelerine ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çavuşoğlu’ndan büyükşehir itfaiyelerine ziyaret

İHA

Çavuşoğlu’ndan büyükşehir itfaiyelerine ziyaret

Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine ait çift kabin araca İzmir’de Rottest Rotfire söndürme tertibatı kurulumu gerçekleştirildi.
Altınova İtfaiye Amirliği araç parkına yeni ve önemli bir araç dâhil oldu. Yangına veya olası afet durumuna ilk ve acil müdahale amacıyla çift kabin araca yerleştirilen Rottest Rotfire söndürme tertibatı hizmete girdi.
Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu İzmir dönüşü; İzmir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı İsmail Derse, Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Manisa İtfaiye Müdürü Kazım Memiş, Manisa İtfaiyeci Eğitmeni Serdar Kurt, Balıkesir Büyükşehir Daire Başkanı Halil Yılmaz’ı makamlarında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınova, değerleriyle önemli bir bölge
YEREL HABERLER Altınova, değerleriyle önemli bir bölge
Su altı ve Helenopolis arkeolojik çalışmalar değerlendirildi
YEREL HABERLER Su altı ve Helenopolis arkeolojik çalışmalar ...
Yalova’da "Haydi Geleceğe" projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Yalova’da "Haydi Geleceğe" projesi tanıtıldı
Yalova'da feribot iskelesinde uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Yalova'da feribot iskelesinde uyuşturucu operasyonu
Yalova Belediyesinden üniversite öğrencilerine jest
YEREL HABERLER Yalova Belediyesinden üniversite öğrencilerine jest
Şehit yakınları ve gaziler kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gaziler kahvaltıda buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.